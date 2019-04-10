Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık olarak ilk uluslararası ödüllerini aldıklarını söyledi.
Altun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre’de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER ‘Bilgiye Erişim’ alanında 366 proje arasından ‘En İyi Proje’ olarak seçildi.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı @iletisim Başkanlığı olarak ilk uluslararası ödülümüzü aldık.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 10 Nisan 2019
Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre’de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER “Bilgiye Erişim” alanında 366 proje arasından “En İyi Proje” olarak seçildi. pic.twitter.com/EbaL5EB4n0
Kaynak: TRT Haber