Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığı’na yeniden seçilen Kerem Kınık’a bir telgraf göndererek, tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir" denildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 7 Nisan'da düzenlenen 101'inci Olağan Genel Kurul'da 700 delegenin tamamının oyunu alarak ikinci kez Genel Başkanlığa seçilmişti.

Türk Kızılay, yeni yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:

Kerem Kınık, Cengiz Koç, Ercan Tan, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Hüseyin Can, İsmail Hakkı Turunç, Murat Ellialtı, Dr. Naci Yorulmaz, Nejla Özsoy, Ramazan Saygılı ve Yasir Yılmaz.

Kızılay yeni denetim kurulunda da İsmet Durmuş, Erdoğan Kısacık, Mustafa Umut Yalçın, Sema Kopuz Yetiş ve Şükrü Can yer aldı.

Kaynak: AA