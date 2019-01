Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştüğünü belirtti.

Twitter hesabından Kalın-Bolton görüşmesini değerlendiren Altun, Türkiye’nin ulusal güvenliğinin müzakere edilemeyeceğini söyledi.

Altun, “Suriye Kürtlerini teröristlerle bir tutmak Kürt halkına hakarettir." dedi.

Turkey's national security is non-negotiable. Our fight against terrorism isn't a question of "if" but "when."



Acting like Syrian Kurds and members of a US-designated terrorist group are one and the same is an insult to the Kurdish people and our intelligence.