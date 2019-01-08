FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok sayıda soruşturma açıldı.

Soruşturmaların tamamlanmasıyla açılan davalarda, aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı.

289 davadan 241’i tamamlandı

Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 241'i tamamlandı. Bu davalardan 34'ü Ankara, 46'sı ise İstanbul'da karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 956 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski generaller, subaylar ve astsubaylar da yer aldı.

48 davada yargılama sürüyor

Sanıklardan 979'u için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 125 sanığı 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda er ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu sanıkların beraatına hükmetti.

Açılan davalardan 48'inde ise yargılamalar sürüyor. Bu davalardan 18'i Ankara, 9'u İstanbul'da görülüyor.

Kaynak: AA