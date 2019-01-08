Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Kürtler de dahil olmak üzere Suriye'de hiçbir sivilin canı ve malının zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor, getirecek." dedi.

"Net şekilde ayrılması gerektiğini ifade ettik"

Kalın, şöyle devam etti:

"Suriye Kürtleri ile PKK terör örgütü ve onun Suriye kolu olan YPG ve PYD'nin birbirine karıştırılması, adeta bunların aynı şeymiş gibi bir cümle içerisinde kullanılmasına Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz tepkimizi verdik. Bugünkü görüşmede de bunların birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini ifade ettik."

"Çekilme süreci etraflı şekilde ele alındı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararından duyulan memnuniyeti ifade eden Kalın, şunları kaydetti:

"Sayın Trump'ın çekilme kararından memnuniyet duyuyoruz fakat bunun nasıl olacağı, geriye nasıl bir yapının bırakılacağı, özellikle dağıtılan ağır silahların ne olacağı, oradaki Amerikan askeri üslerinin ve lojistik merkezlerinin akıbeti gibi konuların da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu toplantıda bu bahisleri etraflı bir şekilde ele aldık. Çekilme sürecinin PYD/YPG dahil olmak üzere terör örgütlerine ya da başka unsurlara yeni fırsat alanı yaratmasına izin vermemeliyiz."

Çekilme sürecini değerlendiren Kalın, "İlgili birimler konuyu, sahadaki çekilme sürecini, mahiyetini, geride bırakılacak tabloyu detaylı şekilde ele alacak." dedi.

"Kürtler zarar görecek' argümanları PKK propogandasıdır"

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlarına da değinen Kalın, "Türkiye girince Kürtleri katledecek, Kürtler zarar görecek gibi argümanlar PKK propagandasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Türkiye girince Kürtleri katledecek." gibi argümanlar PKK propagandasıdır. ABD gibi ciddi bir devletin kulak asmaması gerekir. pic.twitter.com/0qpbMynjhG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2019

"Erdoğan'ın randevu sözü yoktu"

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolton'la olası görüşmesine ilişkin soruya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu." yanıtını verdi.

Bolton'a 2 dosya verdiğini söyleyen Kalın, "Birincisi Kürt kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza dönük kucaklayıcı ve kapsayıcı politikaları içeren bir bilgi notuydu. İkincisi YPG/PYD terör örgütünün işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleriyle ilgiliydi." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bolton'a 2 dosya verdim. Birincisi Kürt kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza dönük kucaklayıcı ve kapsayıcı politikaları içeren bir bilgi notuydu. İkincisi YPG/PYD terör örgütünün işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleriyle ilgiliydi. pic.twitter.com/EdNIOYM37g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2019

"Fırat'ın doğusunun temizlenmesi bu şarta bağlı"

Çekilme sürecinin detaylarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kalın, şunları kaydetti:

"Asıl önemli olan buradan çekilirken geride neyin nasıl bırakılacağı, silahların toplanıp toplanmayacağı, oradaki Amerikan üslerinin akıbetinin ne olacağı ve ABD'nin artık kendileri için de ciddi bir maliyet haline gelen YPG ile angajmanlarını ne zaman ve ne şekilde sonlandıracağı meseleleridir. Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından ve tehditlerinden bütünüyle temizlenmesi de elbette bu şarta bağlıdır."

"Kimse Türkiye'den terör örgütüne güvence vermesini beklemesin"

Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradaki Kürtler de dahil olmak üzere sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye, en büyük hassasiyeti gösteren ülkedir. Ama hiç kimse Türkiye'nin bir terör örgütüne güvence vermesini, onu şu veya bu gerekçeyle aklayıp meşrulaştırmasını beklemesin."

ABD'nin silah desteğine ilişkin soruya Kalın, "Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bununla ilgili çalışma yaptıklarını ilettiler ama detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim beklentimiz terör örgütüne verilen bütün silahların toplanması. Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını bize ilettiler. pic.twitter.com/ntS9WB07Wj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2019

"Kimseden izin almayız"

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyona dair spekülasyonlara yönelik görüşü sorulan Kalın, "Biz herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız." dedi.

Kaynak: AA