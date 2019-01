Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ’nün son birkaç yılda Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.

ABD'li senatör Lindsey Graham’ın Türkiye ziyareti öncesinde yapılan paylaşımda Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkat çekildi.

Videoda da son üç yılda PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin 100'den fazla ölümcül saldırısıyla karşı karşıya kalan Türkiye’nin, her türlü teröre karşı mücadele ettiği vurgulandı.

Video, terör örgütlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların kronolojisi ve görüntüleriyle birlikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bilgilerinden oluştu.

Terrorists have killed 2000+ innocent people in Turkey since 2015. Many of those attacks were planned in NORTHERN SYRIA.



The Turkish people suffered more than their fair share.



WE WON’T REST UNTIL JUSTICE IS SERVED.



We won't stop until we drain the terrorist swamp next door. pic.twitter.com/btUdyyextj