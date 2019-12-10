İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından bir makale kaleme aldı.

"NATO üyesi ülkeler, Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterli destek vermedi." dedi. FETÖ üyelerine kucak açıldığını söyledi. Altun, NATO'nun kendini yenilemesini, yeni stratejiler üretmesi gerektiğini de ifade etti.

"NATO kendini yenilemezse, dünya barışına katkı yapamaz"

Altun, Türkiye'ye NATO üyeliği üzerinden yapılan eleştirilere karşılık verdi. Bazı ülkelerin bir süredir Türkiye'nin NATO'daki konumunu tartışmaya açtığına dikkat çekti, "NATO kendini yenilemezse, dünya barışına katkı yapamaz." dedi.

Altun, "Bir zirvenin ardından: NATO nereye?" başlıklı yazısında, Türkiye'nin her zaman müttefiklik ruhuna uygun hareket ettiğini belirtti. "Türkiye tüm bunlar yapmasına rağmen karşılığında ne gördü? diye sordu.

"Kimi ülke liderleri Türkiye'ye saldırmayı bir siyaset haline getirdiler"

"NATO üyesi ülkeler maalesef Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterli destek vermedi." diyen Altun, "Kuzey Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne aleni destek verildi, FETÖ üyelerine kucak açıldı. Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi yok sayıldı, sorgulamaya açıldı. Hatta kimi ülke liderleri, Türkiye'ye saldırmayı ve ülkemize haksız ithamlarda bulunmayı bir siyaset haline getirdiler." ifadelerini kullandı.

"NATO, yeni stratejiler üretmeli"

NATO'daki ikinci büyük kara gücünü barındıran Türkiye'nin ittifak için stratejik öneme sahip olduğunu hatırlatan Altun, "NATO, yeni stratejiler üretmeli" diyerek şunları kaydetti;

"NATO sözleşmesindeki maddeler gözden geçirilmeli ve gerekirse revize edilmeli. Londra Zirvesi umarız, Türkiye'nin önerileri ışığında NATO'nun güncellenmesi tartışmasına vesile olur. Zayıflamış ve kendini yenileyememiş bir NATO'nun ne dünya barışına ne Avrupa'ya ne de Ortadoğu'ya bir katkısı olacaktır."

Kaynak: TRT Haber