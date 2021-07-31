İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bazı medya kuruluşlarının dezenformasyon ve algı operasyonlarını yürüten “ağ”a dahil olduklarını da üzülerek görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Reyting uğruna ya da ideolojik saiklerle yapılan yayıncılığın oluşturacağı tahribata karşı medya kurumlarımızı da sorumlu davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti;

"Hukuk önünde hesap verecekler"

Hem yangınla hem de bu tür sistematik dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla mücadelede devletin ilgili bütün kurumları görevinin başındadır. Açılan sahte hesapların arkasına gizlenerek milletimizi kışkırtmak isteyenler şüphesiz hukuk önünde hesap verecekler.

"Algı operasyonlarının dozunu artırdığına şahit oluyoruz"

Hepimizin içini yakan ve devletimizin tüm imkanlarıyla etkin şekilde mücadele ettiği orman yangınlarını fırsat bilen birtakım kötücül odakların özellikle sosyal medyada giriştikleri sistematik dezenformasyon, provokasyon ve algı operasyonlarının dozunu artırdığına şahit oluyoruz.