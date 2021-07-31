'Yeşil vatan' günlerdir yangınlarla mücadele ediyor. Orman yangınları 4 gündür yurdun birçok şehrinde etkili oluyor. Rüzgarla birlikte söndürme çalışmaları zaman zaman zorlaşıyor.

Orman yangınlarının etkili olduğu Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de yangınlarından etkilenen alanlar "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

Bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından duyurdu.

[Grafik: TRT Haber ]

İşte "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kapsamına dahil edilen bölgeler;

- Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

- Mersin'de Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

- Osmaniye'de merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

- Muğla'da Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemeler ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

- Adana'da Aladağ, İmamoğlu, Karaisali ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaşımında "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

[Grafik: TRT Haber]

"Günlük hayatı tekrar rutine çevirebilmek adına çok ciddi adımlar içeriyor"

Afet Bölgesi'nin ne anlama geldiğini, vatandaşlara nasıl imkanlar sağlanacağını Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya TRT Haber'de anlattı.

Afet sonrası atılacak adımların, yardımların genel hükümlerini kapsayan bir planlama yapılacağını belirten Kaya, "Alınacak tedbirleri ve yapılacak yardımları kapsayan bir kanunumuz var. Bu kanun özellikle bir afet yaşandıktan sonra neler yapılmasıyla ilgili genel hükümler içeriyor. "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" vatandaşlara afeti yaşadıktan sonra kayıpları gidermek, günlük hayatı tekrar rutine çevirebilmek adına çok ciddi adımlar içeriyor" diyor.

Orman yangınlarından etkilenen bölgeler, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. Afet Bölgesi'nin ne anlama geldiğini Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/Ssh2ubCwtR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2021

Vatandaşların yaraları nasıl sarılacak?

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde, yangından etkilenen vatandaşlara yardım sağlanacak. Afşin Ahmet Kaya, mağduriyetlerin hızlı bir şekilde sağlanarak yaraların sarılacağını şu sözlerle açıkladı:

“Evleri yıkılan vatandaşlara hızlı bir şekilde ev verilecek. Tarım, seracılık veya işletme noktasında zarar gören kişiler kredi alacak. Ve bu kredilere geri ödemede kolaylık sağlanacak. Eğitime dair sıkıntılar varsa bunların giderilmesi için okul ve sınavlarla ilgili devlet hızlı bir binalaşmaya gidecek. Mağduriyetin önüne geçebilmek için transfer sağlanacak”

Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya sözlerine şöyle devam etti:

"Teknik ekipler oluşturularak "kim, ne kaybetti?" konusunda hasar tespiti yapılacak. Belirlendikten sonra bölgeye bakanlıklar kendi birimlerini yollayacak. Kamu, özel sektör ve tüm vatandaşlara yolluk harcırahı sağlanacak. Tüm kayıplar devlet tarafından ödenecek. Kanun maddi kayıpların devlet tarafından ödeneceğini söylüyor. Binaların yıktırılması ve boşaltılmasıyla ilgili bina sahiplerine bilgi verilecek. Eğer gerekli itiraz yapılmamışsa bina yıkılacak. Sonra vatandaşlara ev tahsis edilecek. Faizsiz kredi imkanı sağlanacak. Şirketler, esnaflar ve kişilerin banklara veya devlete olan borçları silinecek ya da borç süreleri uzatılacak. İkametgahların sıkıntılı olduğu bölgeler için hızlı bir planlama yapılacak. 1 yıl içinde tamamlanacak."