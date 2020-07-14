İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişimine nasıl meydan okunduğunu anlattı.

Altun, "Şaşkınlığı, hüznü ve zaferi bir gecede, millet olarak birbirimize kenetlenerek yaşadığımız zamanın adıdır. 'Türkiye siyasi, tarihi darbeler tarihidir' tezinin artık yıkıldığının ilanıdır 15 Temmuz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, FETÖ ve arkasındaki güçlerin ana hedefinin "Erdoğan'sız Türkiye" olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye, dünyaya demokrasi dersi verdi"

O gece milletin, lideri etrafında kenetlenerek hem devletine hem de liderine sahip çıktığını söyleyerek, şunları anlattı:

"Masal ya da efsane değil. Geldiler, göreceklerini gördüler ve kaybettiler. Bu gerçeklik her zaman karşılarında olacak. Türkiye, küresel bir aktör halini aldıkça FETÖ ile mücadelemiz dünyanın her yerinde daha güçlü bir şekilde gerçekleşiyor. Hep söyledik. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız ve yakalayacağız."

İletişim Başkanı Altun, FETÖ ile mücadelenin Türkiye açısından bir güvenlik meselesi olduğunun altını çizdi ve kararlılık vurgusu yaptı.

Altun, "15 Temmuz'un, şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını soracağız. Bizleri itibar suikastlarıyla, tehditlerle, kumpaslarla yıldıramadılar ve yıldıramayacaklar" dedi.

Fahrettin Altun, 15 Temmuz'da Türk milletinin sokaklara inerek önlediği bir darbe girişiminin dünya tarihine geçtiğini, Türkiye'nin dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi.