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Gündem
TRT Haber 01.07.2025 23:13

Fahrettin Altun: Kamu iletişiminde sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamu iletişiminde ortak akıl ve sorumluluk bilinciyle, çalışmalara devam edeceklerini belirterek,"Kurumlarımızın çalışmalarını doğru, şeffaf ve etkili bir biçimde kamuoyuyla paylaşan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Fahrettin Altun: Kamu iletişiminde sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Altun, bakanlıkların basın müşavirleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Toplantının detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Altun, kamu iletişiminin güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve dezenformasyonla mücadelede ortak stratejilerin geliştirilmesi konularını ele aldıklarını belirtti. 

 

Altun paylaşımında, "Kamu iletişiminde ortak akıl ve sorumluluk bilinciyle, aynı kararlılık ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz." notunu düşerek, şunları ifade etti:

"Bugün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bakanlıklarımızın kıymetli basın müşavirleriyle bir araya gelerek; ulusal ve uluslararası gündeme dair gelişmelerin yanı sıra, kamu iletişiminin güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve dezenformasyonla mücadelede ortak stratejilerin geliştirilmesi konularını kapsamlı şekilde ele aldık.

"Ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Fahrettin Altun: Kamu iletişiminde sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz

Kurumlarımızın çalışmalarını doğru, şeffaf ve etkili bir biçimde kamuoyuyla paylaşan; devlet-millet arasındaki bağı güçlendiren ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Kamu iletişiminde ortak akıl ve sorumluluk bilinciyle, aynı kararlılık ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Fahrettin Altun: Kamu iletişiminde sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz

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Fahrettin Altun
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