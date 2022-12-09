İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6'ncısı düzenlenen TRT World Forum'da konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bölgesel krizlerin ve küresel ihtilafların çözümüne katkılar sunduğunu anlattı, örnekler verdi.

Altun, "Ülkemizle birlikte bölgemizden başlayarak dünyanın her yerine demokrasi, kalkınma, barış ve refah götürmek istiyoruz. İddiamız da gücümüz de büyük" dedi.

"Türkiye, dünyaya örnek olacak politika yürütüyor"

Altun, küresel belirsizlikler artarken tüm insanlığın çıkış yolu aradığını söyledi. Türkiye'nin insanı merkeze alan dinamik ve çok boyutlu bir dış politika performansı ortaya koyduğunu vurguladı. "Türkiye, sadece kendi haklarını değil dünya barışını da tahkim ediyor" dedi.

Fahrettin Altun, "Türkiye, içinde yaşadığımız bu dönemde tüm dünyaya örnek olacak özgün bir dış politika modeli ortaya koymuştur. Bölgesel ve küresel bir aktör haline gelen Türkiye, artık sadece farklı blokları birleştiren bir köprü değil, aynı zamanda diyalog, müzakere ve diplomasinin aktığı bir kanal konumundadır" şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin diplomasi başarısı

Altun, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik başarıya imza attığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık 10 aydır süren Rusya-Ukrayna savaşında ortaya koyduğumuz barış diplomasisi, tüm dünyanın Türkiye'yi 'istikrarlaştırıcı' ve küresel barışa katkı sunan 'yatıştırıcı' bir güç olarak kabul ettiğini göstermiştir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya üyelik başvuruları sürecinde Türkiye’nin ortaya koyduğu çaba, küresel terörizmle mücadele adına önemli taahhütler alınmasını, kayda değer kazanımlar elde edilmesini sağlamıştır. Elbette bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Bölgesel tehditler krizleri büyütüyor

Altun, dış politikada bölgesel sorunlara bölgesel çözümler prensibine riayet edildiğini söyledi. "Acı tecrübelerle görüyoruz ki Orta Doğu’dan Balkanlara, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e, herhangi bir bölgeye dışarıdan yapılan müdahaleler krizleri büyütmekten, trajediler yaratmaktan başka bir sonuç doğurmamaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun küresel kutuplaşmaların önüne geçilmesinin önemine de vurgu yaptı. Yeni soğuk savaşların engellenmesi gerektiğini ifade etti.