Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Almanya’nın Bremen ve Kassel kentlerindeki camilere yapılan saldırılar, dünyada her geçen gün artan İslam düşmanlığının bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, "İslam karşıtlığıyla küresel düzeyde mücadele edilmediği takdirde dünya barışı büyük tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’nın Bremen ve Kassel kentlerindeki camilere yapılan saldırılar, dünyada her geçen gün artan İslam düşmanlığının bir tezahürüdür.



İslam karşıtlığıyla küresel düzeyde mücadele edilmediği takdirde dünya barışı büyük tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 10, 2019

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sözlerini şöyle sürdürdü;

Batı dünyası ırkçılığın yeni bir biçimiyle karşı karşıyadır. Bu ırkçılık rüzgarı her şeyden önce demokratik değerleri, kamusal alan bilincini ve küresel barış fikrini tehdit etmekte, ortak geleceğimize zarar vermektedir. Gelin elbirliğiyle ırkçılığın tüm formlarıyla savaşalım.

Kaynak: TRT Haber