F-35'ler için ABD'den talep

Amerikan Kongresinden bir heyet, F 35'lerin teslimatıyla ilgili olarak Türkiye'ye geldi. Konuk heyet, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerin teslimatıyla ilgili sorun yaşanmayacağı mesajını verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya gelen heyetin başkanlığını Michael Turner yaptı.

Heyet, NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak ve Türk parlamenterlerle bir araya geldi.

ABD'li heyet: S-400'lerden vazgeçin F-35 teslimatında sorun yaşamayın

Amerikan heyeti, F 35 projesinin sağlıklı bir şekilde devamından yana olduklarını, bu çerçevede Türkiye'nin desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Konuk heyet, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerin teslimatıyla ilgili sorun yaşanmayacağı mesajını verdi.

Türk heyet: F-35 projesinde müşteri değil, ortağız

Türk heyeti ise, "F-35 projesinde müşteri değil, ortağız" hatırlatmasında bulundu.

Türkiye kanadı görüşmede, Amerika ile yaşanan sıkıntılı konu başlıklarını da gündeme getirdi.

Amerika'nın PKK terör örgütü ile mücadele, üzerine düşenleri yerine getirmediğinin altı çizildi.

FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesine ilişkin kararlılık mesajı ile DEAŞ ile mücadele de vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber