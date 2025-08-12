Açık 26ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 12.08.2025 09:18

Ezine, Enez ve Şehzadeler'deki yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınları, yoğun müdahalelerimiz sonucunda tamamen kontrol altına alındı." dedi.

Ezine, Enez ve Şehzadeler'deki yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti. Yoğun müdahaleler neticesinde Çanakkale'nin Ezine, Edirne'nin Enez, Hatay'ın Yayladağı ve Manisa'nın Şehzadeler ilçelerindeki yangınların tamamen söndürüldüğünü kaydetti.

Bolu'nun Mudurnu, Kahramanmaraş'ın Göksun, Çanakkale'nin Ayvacık ve İzmir'in Dikili ilçelerindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade eden Yumaklı, bu bölgelerde soğutma çalışmalarının titizlikle devam ettiğini vurguladı.

2 yangın sürüyor

Devam eden yangınlar hakkında da bilgi veren Bakan Yumaklı, Manisa'nın Soma ilçesindeki yangının enerjisinin düşürüldüğünü, Çanakkale merkezdeki yangına ise hem hava hem de kara araçlarıyla müdahalenin sürdüğünü belirtti.

"Mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek"

Bakan Yumaklı, açıklamasında, "Yeşil Vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek." ifadelerini kullandı.

