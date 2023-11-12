Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.11.2023 09:52

Eyüp Sultan Camii'nde Filistinliler için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen "Filistin için dua" programına katıldı.

Eyüp Sultan Camii'nde Filistinliler için dua edildi

Sabah namazında eller Filistin için semaya açıldı.

Eyüpsultan Camii'nde gerçekleştirilen etkinliğine katılan Erbaş, "Dualarımız bizim için en büyük güçtür. Ağzımızdan dualarımız eksik olmamalı. Dilimizden tesbihat, zikir eksik olmamalı" dedi.

Erbaş, Gazze'de, Filistin'de çoluk çocuk demeden masum insanların vahşice katledildiğini belirterek. "Onlar için şimdi ellerimizi açıp dua edeceğiz. Öyle bir 'amin' diyelim ki sesimiz gök kubbeyi delercesine yükselsin" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Zalimin zulmünden en kısa zamanda kurtulmalarını nasip eyle"

Erbaş, şöyle devam etti:

"Ya Rabbi sana dua ediyoruz, yakarıyoruz. Şu anda Filistin'de, Gazze'de, mazlum duruma düşmüş masum kardeşlerimiz var. İşgalci İsrail'in zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz var. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Vefat eden, şehit olan kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Yaralanmış binlerce kardeşimiz var. Onlara acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Zalimin zulmünden en kısa zamanda kurtulmalarını nasip eyle ya Rabbi. Müslümanlara birlik, beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Müslümanlara vahdet nasip eyle, birlik beraberlik içerisinde hareket ederek zalimlere karşı zafer kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi.

Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eyle. Milletimize, devletimize, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Her zaman zalimin karşısında olmuş mazlumun yanında yer almış milletimizi şanlı ordumuzu, peygamber ocağı ordumuzu her biri Muhammed anlamına gelen Mehmetçiğimizi karada, havada, denizde sınırlarımızın içerisinde ve sınırlarımızın ötesinde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi."

Vatan savunmasında terör odaklarıyla mücadele ederken hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyen Erbaş, gazilere de şifa temennisinde bulundu.

ETİKETLER
Ali Erbaş Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
TBMM'de yoğun mesai sürüyor: İşte gündem maddeleri...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Sedir mantarından ülke ekonomisine 550 milyon lira katkı bekleniyor
11:05
Tellere takılan ayının kurtarma ekibine saldırdığı anlar kamerada
11:05
Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde rekor
11:22
İsrailli Bakan, Gazze‘deki sürgünü, Nekbe'ye benzetti
11:03
Tarımda genel sayıma gelecek yıl başlanacak
10:59
İsrail Ordusu, Endonezya Hastanesinin yakınına saldırı düzenledi
16 ile 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
16 ile 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
FOTO FOKUS
Tellere takılan ayının kurtarma ekibine saldırdığı anlar kamerada
Tellere takılan ayının kurtarma ekibine saldırdığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ