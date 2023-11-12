Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Riyad'da gerçekleştirilen "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" ile paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Hep söylediğim gibi, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Hep söylediğim gibi Kudüs, bizim kırmızı çizgimizdir. Barış şehri olarak bilinen Kudüs'ün ve tüm Filistin topraklarının eski günlerine kavuşması hepimizin dileğidir." açıklamasında bulunmuştu.