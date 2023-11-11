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TRT Haber 11.11.2023 19:44

CHP'de yeni MYK belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 24 kişilik yeni A Takımı belli oldu. CHP'nin ilk Parti Meclisi toplantısında yeni MYK üyeleri seçildi.

CHP'de yeni MYK belli oldu

CHP'nin kurultayda seçilen Parti Meclisi üyeleri ilk toplantısını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Takımını belirledi.

Buna göre; yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda 24 kişi yer aldı. 7 isim CHP'nin idari görevlerine getirildi.

Selin Sayek Böke Genel Sekreter, Deniz Yücel de Parti Sözcüsü seçildi.

Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Medya ve Halka İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut oldu.

Gökan Zeybek Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Ensar Aytekin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

Parti'nin saymanlığına Özgür Karabat getirildi.

Özgür Özel ayrıca her bakanlıktan sorumlu bir genel başkan yardımcısının yer aldığı "Gölge Kabine" açıkladı.

Her bir bakanlık için 18 ayrı genel başkan yardımcısı seçildi.

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