Erbaş: İşgalciler Filistin'den çekilinceye kadar mücadeleye devam etmeliyiz

Erbaş, Bayrampaşa'da bir otelde düzenlenen İslam Alimleri Filistin'e Destek Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Filistin ve Gazze için daha çok nelerin yapılabileceğini müzakere etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in Filistin'de uyguladığı vahşetin sadece zalimce bir siyasetin neticesi olmadığını kaydeden Erbaş, "Aynı zamanda bu insanlık dışı davranışlarının altında kirli ve sapkın bir inanç vardır. Bu inanca göre onlar kendilerini dünyanın efendisi görüyorlar. Yeryüzünü kendi özel mülkleri kabul ediyorlar. İslam coğrafyasında, tanrının kendilerine vadettiğine inandıkları ve 'Arz-ı Mev'ud' kavramıyla ifade edilen bir coğrafyayı ele geçirip orada cenneti yaşayacaklarına inanıyorlar. Siyonistler, işte bu batıl inancın peşinde Filistin'i kan gölüne çeviriyorlar." ifadelerini kullandı.

Erbaş, İsrail'e tam destek veren bazı güç merkezlerinin önde gelenlerinin de aynı batıl inanca mensup olduğunu, bunun için hak, hukuk, ahlak, vicdan, merhamet gibi kavramların onlar için bir anlam ifade etmediğini vurguladı.

Böyle bir ortamda Al-i İmran Suresi'nin 103. ayetindeki "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın." ifadelerine kulak vermeleri gerektiğine değinen Erbaş, her türlü zulüm ve haksızlık karşısında ortak bir bilinç ve hareket kabiliyeti geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

"Müslümanların birlik içinde hareket etmesinden başka çıkar yol bulunmamaktadır"

Erbaş, Kudüs ve Gazze'nin kendilerini vahdete çağırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Her alanda birlikte çalışmaya davet ediyor. Bu sebeple Kudüs bilincini güçlendirmeli ve İslam dünyasını birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Yüreklerimizi ve dualarımızı birleştirdiğimiz gibi gücümüzü ve imkanlarımızı da Filistin ve Kudüs için birleştirmeliyiz. İşgalciler Filistin'den tamamen çekilinceye kadar ortak bir tavır ve kararlılıkla mücadeleye devam etmeliyiz. Zira, bütün bu zulümlere son vermek ve sıkıntıları bertaraf etmek için Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinden başka bir çıkar yol bulunmamaktadır."

Vahdet şuuruyla birbirlerine kenetlendikleri gün, başta Kudüs olmak üzere ümmet coğrafyasının asırlardır beklediği huzur ve barışın kendiliğinden geleceğini dile getiren Erbaş, İslam'ın hayat veren ilke ve değerlerinin yeryüzüne yeniden nizam vereceğini kaydetti.

Erbaş, kendilerine düşenin bu ideal uğruna var güçle çalışmak olduğunu belirterek, "Bilmeliyiz ki Kudüs, tam anlamıyla tekrar Darusselam'a dönünceye kadar hiçbir çalışma yeterli değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler bu süreçte tüm imkan ve gayretimizle Filistin için çalışmaya devam ediyoruz. Cuma hutbelerimizde doğrudan konuyu el aldık ve Filistin'e destek çağrısı yaptık. 90 bini aşkın camimizde sabah ve yatsı namazlarında Kur'an ve dua programları icra ediyoruz." diye konuştu.

Farklı dillerde yazılı ve görsel yayınlarla dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptıklarını söyleyen Erbaş, İslam dünyasındaki dini liderlerle çevrim içi bir toplantı yaptıklarını, 91 ülkeden 200 katılımcıyla gerçekleştirdikleri toplantı sonucunda bir sonuç bildirgesi ilan ettiklerini, çalışmaları takip ve organize etmek üzere bir komisyon oluşturduklarını anlattı.

Erbaş, İstanbul'da farklı inanç mensuplarının temsilcileriyle bir toplantı yaptıklarını, dünya kamuoyu ile paylaştıklarını, ülkenin tüm ilgili sivil toplum kuruluşları ile de bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Maddi ve insani yardım faaliyetlerimiz büyük bir hızla devam ediyor"

Tepkileri ve Gazze'ye yardımları daha güçlü ve organize hale getirebilmek için bir heyet oluşturduklarını kaydeden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maddi ve insani yardım faaliyetlerimiz büyük bir hızla devam ediyor, tüm camilerimizden yardımlar toplandı. Türkiye Diyanet Vakfımızın ekipleri sahada çalışıyorlar. İşgalcileri destekleyen firmalara yönelik boykot kararı aldık ve halkımızı da boykota davet ettik, bu kararımız çok ciddi karşılık buldu. Bu esnada Ezher Şeyhi ve Mısır müftüsüyle telefon görüşmelerimiz oldu."

Erbaş, bu ve benzeri faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Bu toplantı kapsamında Avrupa Fetva Meclisi'nin bir toplantısı olacağını belirten Erbaş, "Bu vesile ile aramızda olan hocalarımıza, Filistin davasına duyarlılıkları için hassaten teşekkür ediyorum. Yaşadığımız dünyayı yüce kitabımız Kur'an'ın evrensel hakikatleriyle mamur etmek için bizlere azim, irade, basiret ve feraset vermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.