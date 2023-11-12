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TRT Haber 12.11.2023 07:37

12 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 42 mağara ve sığınak imha edildi

12 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar" operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait 42 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

12 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 42 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya mesabından paylaştı.

Şırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis’te gerçekleştirilen "Kahramanlar" operasyonunda, 42 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı operasyonda, 7 AK-47 piyade tüfeği, 5 anti-personel mayını, 112,5 kilogram patlayıcı madde, 2 PKMS makinalı tüfek, 33 el bombası, 9 top, havan ve obüs mühimmatı, 15 EYP, bir RPG-7 Roketatar, 18 RPG-7 roketatar sevk fişeği, bir G-3 piyade tüfeği, bir havan silahı, 2 uçaksavar mühimmatı, 3 bomba atar mühimmatı, 127 tüp (EYP yapımında kullanılan), 1249 mühimmat (7.62 mm uzun namlulu, 7.62x54 makineli tüfek, 14.5 mm uçaksavar ve 12.7 mm uçaksavar mühimmatlarının da aralarında bulunduğu), 22 telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya Terörle Mücadele
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