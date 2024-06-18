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Gündem
AA 18.06.2024 18:40

Eylem Tok davası ertelendi

ABD mahkemesi, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelilerinden Eylem Tok'un duruşmasını 27 Haziran’a ertelerken tutukluluğunun devamına karar verdi.

Eylem Tok davası ertelendi

Ayrıntılar gelecek...

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