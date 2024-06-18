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Gündem
AA 18.06.2024 11:33

Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu

Adalet Bakanlığı tarafından masumiyet karinesinin korunması amacıyla hayata geçirilen lekelenmeme hakkı kapsamında, 2017'den bu yana 1 milyon 81 bin 129 kişi hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda lekelenmeme hakkına ilişkin yapılan değişiklikle, hiç kimsenin haksız, temelsiz ve yersiz suçlamalarla muhatap olmamasının sağlandığını belirtti.

Bakan Yılmaz Tunç, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 25 Ağustos 2017 tarihinden bugüne kadar toplam 1 milyon 435 bin 596 ihbar dosyası açıldığını, bu dosyalardan 1 milyon 81 bin 129'ü hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verildiğini bildirdi.

"Kişinin toplum nezdinde zarar görmesinin önüne geçiliyor"

İnsan hakları anlayışının en önemli parçalarından biri olan lekelenmeme hakkının, suçsuzluk ya da masumiyet karinesini de kapsayan geniş bir kavram olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturmaya yer olmadığı kararı ile mesnetsiz ihbar ve şikayete maruz kalan vatandaşlar, şüpheli sıfatı almıyor, verilen karar ayrı bir sisteme kaydediliyor ve kişinin toplum nezdinde zarar görmesinin önüne geçiliyor." ifadelerini kullandı.

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