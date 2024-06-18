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Gündem
AA 18.06.2024 10:44

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çocuklara zararlı 2 bin 158 dijital içeriğe müdahale

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izlediklerini belirterek, Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahale ettiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çocuklara zararlı 2 bin 158 dijital içeriğe müdahale

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda dijitalleşmeyle çocukların büyük risk altında olduğunu vurgulayarak, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ettiklerini aktardı.

Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla aktif şekilde görevini sürdürdüğünü dile getiren Göktaş, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri titiz şekilde yürüttüklerini ifade etti.

"Psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izliyoruz"

Çocukların siber zorbalık, uygunsuz içerik, kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin ihlali gibi konularda savunmasız konumda bulunduğunun altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izliyoruz. Bu kapsamda Sosyal Medya Grubumuz aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahele ettik. Buna ek olarak riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psikososyal desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştiriyoruz."

Göktaş, çocukların olumsuz içeriklere maruz kalmaması için müdahale sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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