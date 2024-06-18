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Gündem
TRT Haber 18.06.2024 08:17

Bayram tatilinin ilk 3 gününde yaşanan kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 824 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi hayatını kaybetti, 1327 kişi yaralandı. Bayram tatilinin 3 gününde yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi, 4 bin 43 kişi de yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde yaşanan kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

Dün 824 trafik kazası olduğunu, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1327 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Buna göre bayram tatilinin ilk 3 gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi, 4 bin 43 kişi de yaralandı.

"Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz radar ile geceleri de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam ediyor. Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." 

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. ❗️Lütfen aşırı hız yapmayalım. ❗️Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

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Ali Yerlikaya Trafik Kazası Sosyal Medya
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