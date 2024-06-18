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Gündem
TRT Haber 18.06.2024 18:26

Diamond Tema hakkında yakalama kararı

Hazreti Muhammed ile ilgili ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Diamond Tema için yakalama kararı çıkarıldı.

Diamond Tema hakkında yakalama kararı

Açıklamayı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptı.

Tunç, sosyal medyada paylaşılan video içeriğinde kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan resen soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Şüpheli Diamond Tema'nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

Tunç, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez" dedi.


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Yılmaz Tunç
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