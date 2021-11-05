Diyarbakır'a 16 Mart'ta gelerek HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne Özlem ile baba Mehmet Görmez'in kandırılarak 2013'te dağa götürülen oğulları Halil İbrahim, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır il Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan alan Görmez çifti, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada 8 yıl sonra kavuştuğu oğulları Halil İbrahim'e sarıldı, gözyaşı döktü.

[Fotoğraf: DHA]

33 aile evladına kavuşmuş oldu

Görmez ailesinin de evlatlarına kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 33'e yükseldi.