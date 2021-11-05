Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu İzmir'de güvenlik toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile İzmir'e geldi.
Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından karşılanan Soylu, buradan Valiliğe geçti.
Valilik Anı Şeref Defteri'ni imzalayan Soylu, daha sonra Valilikte düzenlenen İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı.
Toplantı, Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı devam ediyor.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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