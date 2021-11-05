Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hudut birlikleri FETÖ ve DEAŞ mensubu 3 kişiyi sınırda yakaladı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Türkiye'den Yunanistan ve İran'a, Suriye'den de yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.
Yapılan incelemede, yakalanan kişilerin 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/y4vrUp4ftJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan İran Suriye FETÖ DEAŞ
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