"O çocuktu daha. Bir lokma ekmek için ağlayabilecek bir çocuktu. Onun ne davası olacak dava yok ki ortada. Yani evimizi yaktılar onlar da yansın. Onu istiyorum."

Bu yakarış terör örgütü tarafından daha 15 yaşındayken kandırılarak kaçırılan oğlu içindi. Hatice Ceylan, çığlığının duyulması için 8 Ekim'de katıldı eyleme. Diyarbakır Anneleri ile birlikte çocuklarının eve dönmesi için HDP il başkanlığı önünden sesini duyurmaya çalıştı.

Annesini görünce kaçmaya karar verdi

Onun çığlığını terör örgütünün elindeki oğlu Cafer Ceylan duydu. HDP İl binası önünde kendisini bekleyen annesini televizyon ve sosyal medyadan gördü. Örgütten kaçmak için yollar aramaya başladı.

Kaçmak için emniyetten yardım istedi

İlk girişimi geçen aydı. Ancak kaçış denemesi başarıya ulaşamadı. Kararlıydı pes etmedi. Bu kez Türk güvenlik güçlerine sığınmak için 155'i aradı. Terör örgütünün elinden kurtulmak istediğini anlattı.

Cafer Ceylan terörün pençesinden kurtarıldı

O günden sonra titiz bir istihbarat çalışması yürütüldü. Cafer'in annesine sağ salim kavuşması için her türlü önlem alındı. Sonunda genç, başka bir örgüt mensubuyla birlikte kaçıp sınır hattında Jandarmaya teslim olmayı başardı.

Aileye müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirildi. Aileye de müjdeyi telefonda Erdoğan verdi.

Annesinin feryadına dayanamayan Cafer Ceylan işte terörün pençesinden böyle kurtarıldı. Eylemin 99. gününde annesiyle buluştu.

Örgüt içinde birçok gencin de Cafer gibi kaçmak için fırsat kolladığı öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber