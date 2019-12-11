Suruç Belediye Başkan Vekili Kemal Aktaş'a yönelik suikast planı çökertildi. Şanlıurfa'da Suriye'den yurda giren Mazlum Muhammet Ali isimli YPG'li bir terörist saldırı hazırlığındayken yakalandı. Suikast için para alacağını anlatan terörist, nokta operasyonuyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet İstihbarat ekipleri, terörist Mazlum Muhammet Ali'nin yasadışı yollarla Suriye'den yurda girdiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından cumartesi günü operasyon için düğmeye basıldı.

Terörist ve 3 yardımcısı yakalandı

İlk adreste terörist bulunamadı. Ekipler takibi sürdürdü. Terörist nokta operasyonuyla ikinci adreste yakalandı. Güvenlik güçleri, teröriste yardım eden 3 kişiyi de Suruç'ta yakaladı.

Terör örgütünden, "yanına bir kadın yollayacağız evli çift gibi görün" talimatı

Terörist ifadesinde Suruç Belediye Başkan vekili Kemal Aktaş'a suikast yapacağını anlattı. Örgüt mensubunun kendisine yardım ettiğini söyleyen terörist, saldırı için ilçede keşif yapma hazırlığındaydı. Terör örgütünün, teröriste yakalanmaması için "yanına bir kadın yollayacağız evli çift gibi görün" şeklinde talimat verdiği de ortaya çıktı.

Terör örgütü, saldırı yapması için teröriste para verdi

Teröristin verdiği ilk ifadesinde, bu suikast karşılığı örgütten 10 bin dolar para alacağını söylediği öğrenildi. Terörist ayrıca lojistik sağlaması için kendisine 2 bin 100 dolar para verildiğini söyledi.

Örgütün teröriste saldırı yapması için bu miktarda para vermesi dikkat çekti. Örgütün bu tür saldırılar için eleman bulamaması nedeniyle kiralık terörist yöntemine başvurduğu değerlendiriliyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu