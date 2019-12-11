CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile genel merkezdeki makamında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de katıldı.

Kılıçdaroğlu ve Satterfield, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye'deki yerel seçimlerin sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

CHP lideri, Ankara'daki görevine yeni başlayan büyükelçinin Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağı inancını dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber, AA