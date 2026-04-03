"Ev Sahibi Türkiye" projesinde İstanbul için kura tarihi belli oldu

Bakanı Kurum, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 591 konutun kura çekim törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada İstanbul’un deprem direncinin artırılması ve vatandaşların güvenli yuvalara kavuşturulması için yürütülen çalışmaları anlatan Kurum, hem kentsel dönüşüm hem de sosyal konut projeleriyle şehri güvenli hale getirdiklerini vurguladı.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Ev Sahibi Türkiye" projesinin 81 ilde büyük bir heyecan uyandırdığını belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan bu çalışmayla 500 bin sosyal konut projesini başlattık. Bu dev yatırımın 100 bin konutunu ise İstanbul’umuza ayırdık." dedi.

Birçok ilde kura çekimlerinin tamamlandığını hatırlatan Kurum, kura takvimine ilişkin, "Önümüzdeki hafta Çorum’da kuraya bizzat katılarak hemşehrilerimizin heyecanına ortak olacağım. Artık son kuramız ise İstanbul’da olacak. İnşallah 25 Nisan’da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle büyük bir coşkuyla İstanbul’umuzda kuralarımızı çekeceğiz ve yuvalarımızın hak sahiplerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konutlar 2 yıl içinde teslim edilecek

Kura çekiminin ardından inşaat sürecine hız verileceğini ifade eden Bakan Kurum, "Kuralarımızı çeker çekmez en geç 2 yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." şeklinde konuştu.

İstanbul’a kiralık konut projesi

Bakan Kurum, İstanbul’daki yüksek kira sorununa çözüm üretmek amacıyla yeni bir modelin de hayata geçirildiğini duyurdu. TOKİ eliyle kiralık konut inşasına başlandığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

İstanbul’a özel bir kiralık konut projemiz de var. TOKİ eliyle oradaki inşaatlarımıza da başladık. Uygun fiyatlarla evlerimizi kiralayacağız ve bunu da en kısa süre içerisinde hayata geçirmek istiyoruz. Tüm projelerimizin aziz İstanbul için, İstanbullu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.