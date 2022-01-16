Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nca (TİKA) Mart 2018'de restorasyonunu başlanan ve ekim ayında ibadete açılan Osmanlı döneminden kalma Ethem Bey Camii’nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yapacak.

Başkent Tiran’da Osmanlı döneminde inşa edilen sekiz büyük camiden günümüze sağlam olarak ulaşabilen tek cami olan Ethem Bey Camii, Hicri 1208 (1793-1794) yılında Molla Bey tarafından başlandı. Molla Bey’in ölümü üzerine cami oğlu Ethem Bey tarafından Hicri 1238 (1822-1823) yılında tamamlandı.

1870 ve 1985 yıllarında restore edilen cami Arnavutluk'taki komünizm döneminde (1946-1985) kapatıldı, 1991'de tekrar ibadete açıldı.

Kare temel üzerine inşa edilmiş cami, birer kubbe ve minare ile 310 metrekarelik alana sahip.

3 yıllık restorasyon

Caminin iç duvarları ile kubbe içi, farklı motiflerle süslenerek yerel sanat, barok ve Osmanlı sanatının ana hatlarının karışımının özel bir örneğini teşkil ediyor.

Mimarisi bakımından Osmanlı dönemi Türk yapı sanatı usullerine uygun olan eser, gerek harim mekanını gerekse son cemaat mahallini kaplayan kalem işi renkli bezemeler ve resimlerle Balkanlar’da yaygın bir sanat anlayışına sahip.

İki ülkenin ortak tarihi ve kültürü açısından önemli bir yere sahip olan Ethem Bey Camii’nin korunarak gelecek nesillere aktarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla TİKA tarafından 2018'de kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıldı, çalışmalar 2021'de tamamlandı.

“Ethem Bey Camii, iki ülkenin dostluk ve kardeşlik nişanesi”

TİKA'dan yapılan açıklamada, Tiran Program Koordinasyon Ofisinin Arnavutluk'taki faaliyetlerine 1996'da başladığı hatırlatıldı.

Ülkenin sosyoekonomik olarak dönüşüp kalkınmasına yönelik kurumsal altyapısının yeniden inşası, idari kapasitesinin geliştirilmesi, üretim sektörlerinin güçlendirilmesi ve istihdam kapasitesinin artırılması, sağlık ve eğitim sektörlerinin geliştirilmesi, ortak tarihi ve kültürel mirasın korunması ve turizmin canlandırılması amacıyla 1996-2022 yıllarında 546 projeyi hayata geçirdiği duyuruldu.

Kurumun 2004'ten itibaren Arnavutluk’taki proje ve faaliyetlerinin artarak devam ettiğine değinilen açıklamada, bugüne kadar sağlık sektöründe hastane ve sağlık ocağı tadilatından tıbbi analiz laboratuvarlarının kurulmasına ve donanım desteği sağlanmasına kadar 52 proje, sosyal ve kültürel iş birliği ile idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi alanlarında 302 proje gerçekleştirildiği vurgulandı.

"Dostluk ve kardeşlik nişanesi"

Ortak tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2014-2015 yıllarında Akçahisar (Kruja) Murad Bey Camii, Preza Kale Camii, Elbasan Nazire Camii, Korça İlyas Bey Camii ve Berat Kurşunlu Camii’nin restorasyonlarının yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2017-2018 yıllarında Ergiri (Gjirokastra) Kalesi Saat Kulesi ile Kavalye (Kavaja) Saat Kulesi restorasyonu gerçekleştirildi. 2020 yılında Gjirokastra Pazar Camii, 2021 yılında Berat Bekarlar Camii, Berat Hünkar Camii, Halveti Tekkesi ve Tiran Ethem Bey Camii’nin restorasyonları ile birlikte bugüne kadar toplamda 9 tarihi caminin restorasyonunu tamamlandı."

Açıklamada, "Ethem Bey Camii, iki ülkenin dostluk ve kardeşlik nişanesi olarak daha nice yıllar Tiran’da parlamaya devam edecek" denildi.