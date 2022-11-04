Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 17:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın 14 yıla kadar hapsi istendi
[Fotograf: AA]
Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın eşine ait görüntüleri suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e gönderdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede Ünsal Ban hakkında 3 suçtan 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Peker'in ise iki suçtan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Ban'ın telefonunda yapılan incelemenin sonucuna yer verildi.
İddianamede "Şüpheli Ünsal Ban'ın eşi olan müştekiye ait görüntüleri şüpheli Sedat Peker'e göndererek yayımlanmasını sağlamış, Sedat Peker suç örgütüne yardım ettiği anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Şüpheli Ünsal Ban ve Sedat Peker'in "özel hayatın gizliliğini ihlal", "verileri hukuka aykırı verme" suçlarından 4 yıldan 10'ar yıla kadar cezalandırılması istendi.
Ayrıca şüpheli Ban'ın "hiyerarşik yapıda yer almamakla birlikte suç örgütüne yardım"dan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.
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