Milli Savunma Bakanı Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Şehitler Abidesi ve tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaretin ardından bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye’nin görüşleri ifade edildi.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Akar, ayrıca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin NATO’daki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye’nin NATO’da önemli bir müttefik olduğunu vurguladı, tahıl koridorunun yeniden açılmasında oynadığı etkin rolden dolayı teşekkür etti.

Akar ve Stoltenberg Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile helikopterle tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne gitti.

Tören kıtasıyla karşılanan Akar ve Stoltenberg, temsili şehitlik ile Meçhul Asker Anıtı'na karanfil bıraktı. Abide'nin önündeki kitabenin yanında çekilen fotoğrafın ardından Stoltenberg'e Çanakkale Savaşları'na ilişkin bilgi verildi.

[Fotoğraf: AA]

Bu sırada Abide'yi ziyarete giden vatandaşlar Bakan Akar'a yoğun ilgi gösterdi. "Kalbimiz sizinle", "sizinle gurur duyuyoruz" diye seslenen vatandaşlarla Akar ve Stoltenberg hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buradan Seddülbahir'e geçen Bakan Akar ve Stoltenberg önce Fransız Anıtı, ardından İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nı (Cape Helles) ziyaret ederek karanfil bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Anzak Koyu'na inen Akar ve Stoltenberg, daha sonra Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı'nı ardından da Yeni Zellanda Anıtı'nı ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]