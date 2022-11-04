Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada şehit olan Demir'in ailesine başsağlığı mesajı iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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