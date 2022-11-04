Konsept “Türkiye Yüzyılı” olacak. 81 ilde teşkilatlara eğitim verilecek

AK Parti'de Teşkilat Akademisi’nin 3. dönemi başlıyor.

Eğitimler 34 ilde yapılacak

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı için düğmeye bastı.

93 bin teşkilat mensubuna çeşitli alanlarda dersler verilecek. İlk eğitimler bu hafta sonu 34 ilde yapılacak.

Eğitimleri, alanında uzman ve kamuoyunun da tanıdığı isimler verecek.

Eğitimlere Bakan ve milletvekillerinden katılım olacak. Akademisyenler ve gazeteciler de teşkilatlara sunum yapacak.

Eğitimler üç hafta sürecek

Üçüncü kez düzenlenen programın hedefi motivasyonu artırmak, özgüven ve aidiyet duygusunu yükseltmek, 2023 seçimlerine hazırlanırken eksikleri gidermek.

Teşkilat Akademisi eğitim programı kapsamında verilecek eğitimler üç haftada tamamlanacak. Dersler hafta sonları yapılacak.