AK Parti'de Teşkilat Akademisi’nin 3. dönemi bu hafta sonu başlıyor
AK Parti Teşkilat Akademisi'nde yeni eğitim dönemi başlıyor. 93 bin teşkilat mensubuna hafta sonları eğitim verilecek. Hedef; motivasyonu artırmak, 2023 seçimlerine hazırlanırken eksikleri gidermek. İlk aşamada bu hafta sonu 34 ilde eğitim verilecek.
Konsept “Türkiye Yüzyılı” olacak. 81 ilde teşkilatlara eğitim verilecek
AK Parti'de Teşkilat Akademisi’nin 3. dönemi başlıyor.
Eğitimler 34 ilde yapılacak
AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı için düğmeye bastı.
93 bin teşkilat mensubuna çeşitli alanlarda dersler verilecek. İlk eğitimler bu hafta sonu 34 ilde yapılacak.
Eğitimleri, alanında uzman ve kamuoyunun da tanıdığı isimler verecek.
Eğitimlere Bakan ve milletvekillerinden katılım olacak. Akademisyenler ve gazeteciler de teşkilatlara sunum yapacak.
Eğitimler üç hafta sürecek
Üçüncü kez düzenlenen programın hedefi motivasyonu artırmak, özgüven ve aidiyet duygusunu yükseltmek, 2023 seçimlerine hazırlanırken eksikleri gidermek.
Teşkilat Akademisi eğitim programı kapsamında verilecek eğitimler üç haftada tamamlanacak. Dersler hafta sonları yapılacak.
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