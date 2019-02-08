Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) müsteşar yardımcısı ve tümgeneral Şaban Umut, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu. MSB avukatı da duruşmaya müdahil sıfatıyla katıldı.

Duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Umut, 15 Temmuz 2016'da İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübünde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde bulunduğu sırada darbeci askerler tarafından kelepçelenerek derdest edildiğini öne sürdü.

Darbecilere talimat verdiği iddiasını kabul etmeyen Umut, askerlere eşi ve arkadaşlarının yerini sorduğunu, güvenlik kameralarına yansıyan bu durumun askerleri yönlendirdiği şeklinde algılandığını savundu.

FETÖ ile bağının bulunmadığını öne süren Şaban Umut, örgüt sohbetlerine katıldığı yönündeki iddiayı kabul etmedi. Sanık, kimseyi örgüt toplantısına götürmediğini savundu.

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu

Aleyhindeki tanık beyanlarında çelişkiler bulunduğunu iddia eden Umut, tanık Selçuk B'nin, sanığın kendisini FETÖ'nün firari sözde TSK sorumlusu Adil Öksüz ile tanıştırdığı ve birlikte örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sohbetlerini dinlemeye gittikleri yönündeki beyanının doğru olmadığını ileri sürdü.

Umut, tanık Gürol D'nin, "Şaban Umut'u Hava Harp Okulunda 1982-1986 yıllarındaki dönemde devre arkadaşım olması nedeniyle tanırım. Kendisi o dönem Nur cemaati olarak bilinen yapıda 5. bölüğün sorumlusuydu" iddiasını da yalanladı.

Şaban Umut, İstanbul'da Fetullah Gülen'in askeriyede bulunan öğrencilere yaptığı konuşmaya katıldığı yönündeki beyanın da gerçek olmadığını iddia etti.

Sanık avukatı da müvekkili hakkında tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Son sözleri sorulan Şaban Umut, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını, her zaman devletin yanında olduğunu, FETÖ ve benzeri yapılanmaları lanetlediğini söyleyerek, tahliyesi ve beraatini istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Şaban Umut'un anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, Umut'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA