Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilere gündemin önemli başlıklarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"Türkiye, cinayetin üstünün örtülme çabalarını ortaya çıkarmıştır"

Bakan Gül, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, Türkiye'nin olayın örtbas edilmesini önlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye, hem adli hem idari tüm kapasitesini kullanarak bir insan hakkı ihlalini, bir yaşam hakkı ihlaline karşı gerçeğin ortaya çıkması için büyük bir gayret göstermiş, büyük bir başarı ortaya koymuştur. Bu cinayetin üstünün örtülmesi ya da bu cinayetin bir başkalarının üstüne atılması amaçlanıyordu ama Türkiye tüm bu çabaları açık etmiştir, ortaya çıkarmıştır."

'S. Arabistan'ın soruşturmaya kapalı olması cinayetin aydınlatılmasını önlüyor'

Abdulhamit Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bir ön rapor anlamında esasen tüm bu ifadeleri görmekte gerçekten önemlidir. Suudi Arabistan'ın bu soruşturmaya kapalı olması, işbirliğine açık olmaması elbette olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını önlemektedir. Umarım bu rapor, uluslararası kamuoyunun farkındalığını artıracaktır, tüm faillerin, azmettirenlerin ortaya çıkmasına da katkı sağlayacaktır. Türkiye olarak, tüm uluslararası soruşturmacılara elimizdeki tüm bilgileri elbette vermeye hazır olduğumuzu, devam edeceğimizi ifade etmek isterim. "

[BM'nin Kaşıkçı raporu] Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türkiye cinayetin ört bas edilmesini önlemiştir. pic.twitter.com/E6frqd6VRN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Şubat 2019

"Enkaz bu işin üstünü örtmeyecektir"

Bakan Gül, İstanbul Kartal'da çöken bina ile ilgili de enkazın bu işin üstünü örtemeyeceğini ve soruşturma sonucunda sorumluların ortaya çıkartılacağını söyledi.

"Olay anından itibaren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Olay anından itibaren, ilgili numunelerin alınması bilirkişilerin tayin edilmesi ve olayla ilgili ne şekilde gerçekleşti, hangi sebeple gerçekleşti bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor.

Şunu açıkça söylemek lazım orada hiçbir şekilde enkaz bu işin üstünü örtmeyecektir. Kim sorumlu ise bu olayın ortaya çıkmasına kim sebebiyet vermişse milletimiz müsterih olsun, ihmali olan kusuru olan varsa ne şekilde ise kimlerse bunlar da elbette soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır, kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: TRT Haber