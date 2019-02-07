Birleşmiş Milletler'den, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Suudi Arabistan Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmasını ciddi bir şekilde baltaladı." açıklaması yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Soruşturmada elde edilen delillere göre Kaşıkçı, Suudi Arabistanlı yetkililerce önceden tasarlanmış vahşi bir cinayete kurban gitti." ifadeleri kullanıldı.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Kaynak: TRT Haber