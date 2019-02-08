Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber Özel Yayınında TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun’un sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Bakan Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“Soma'da çalışan 2 bin 400 işçiyi TTK’ya ait bir şirkete devralacağız”

Bölge halkının en büyük ekonomik aktivitelerinden birisi. Orada Işıklar Bölgesinde devam eden sözleşme kapsamında 2 bin 400 civarında özel bir şirket bünyesine ait bir üretim vardı. O sözleşmenin artık sonuna doğru geliyoruz. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Soma'da çalışan 2 bin 400 işçiyi aynı şartlarda Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait bir şirkete devralacağız. En geç 2 ay içerisinde geçiş işlemlerini tamamlayacağız.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Soma'da çalışan 2400 işçiyi aynı şartlarda Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait bir şirkete devralacağız. En geç 2 ay içerisinde geçiş işlemlerini tamamlayacağız.https://t.co/BfafRmwG0i pic.twitter.com/yqJOQh9xyE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Şubat 2019

“Mart’ın 3’ü 4’ü gibi kura çekmek suretiyle bin kişiyi almış olacağız”

Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız orada bir miting esnasında halkla temasında böyle bir talep üzerinde bin 500 işçi alınacağı yönünde bir açıklama yapmıştı. Biz de Cumhurbaşkanımızın bu sözünü bir talimat olarak algıladık ve TTK nezdinde, İŞKUR, Çalışma Bakanlığı bir çalışma başlatarak işçi alım sürecini başlattık. Mart’ın 3’ü 4’ü gibi kura çekmek suretiyle bu bin 500 işçinin ilk partisi ilk 1000 kişiyi almış olacağız. Maden işlerinde çalışan yerlerimizden bu açığımızı gidermiş olacağız. Sonra da ikinci etapta kalan 500 işçimizi almış olacağız. Orada da tahmin ediyorum nisan gibi süreci başlatacağız.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye Taşkömürü Kurumu, Mart ayında kurayla bin işçi alımı yapacak.https://t.co/BfafRmwG0i pic.twitter.com/FeqTgv3L6B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Şubat 2019

"Elektrik ve doğalgaz, maliyet bazlı fiyatlandırma metodolojisi ile belirleniyor"

Elektrik ve doğalgaz aslında maliyet bazlı bir fiyatlandırma metodolojisi ile belirleniyor. Maliyeti etkileyen bir değişiklik olduğunda zaman zaman artış yönünde zaman zaman indirim yönünde fiyatlara yansıyor. Kur ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler doğalgazı etkiliyor, doğalgaz fiyatlarının değişikliği de elektriği etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarında bir hafta sonra yansıyabiliyor. Doğalgaz fiyatlarına ise yaklaşık 6-7 ay sonra yansıyor. Elektrik fiyatlarına da 8 ay sonra yansımış oluyor.

"Yaklaşık 9,5 milyar liralık şebekeye bir yatırım söz konusu"

Sadece bu enerjinin üretiminden oluşmuyor fatura. Bir de elektrik dağıtım bedeli var. Elektrik dağıtım bedellerinin içerisinde elektrik santrallarının ürettiği elektriği biz şehirlerimize kadar getiriyoruz. Şehirlerimizde bunlar trafo merkezleri tarafından gerilim seviyesi düşürülüyor. Şebekeyle elektrik emre amade hale getiriliyor. Bu şekilde baktığımızda 42 milyon bir aboneden söz ediyoruz. Şebekenin toplam büyüklüğü ise 1 milyon 420 bin kilometre. Yani dünyanın çevresini 37 kat dolaşacak bir şebekemiz var. Türkiye küçük değil.

Doğuda ürettiğimiz elektriği batıya taşıyoruz. Bunları biz şehirlerimize taşıdığımızda bir maliyet ortaya çıkıyor. Yaklaşık 9,5 milyar liralık şebekeye bir yatırım söz konusu. Bunun yanında bir de işletme gideri var, personel gideri var. Bunun dışında bir de işletme giderleri var. Bir sürü personel çalışıyor. Sadece iletimde doğrudan dolaylı çalışan sayısı 120 bin.

Yılda 27 milyar liralık sırf iletim dağıtım tarafında yatırım ve işletme maliyeti var. Dünyanın her yerinde adı farklı olmakla birlikte bu iletim dağıtımın faturalara yansıdığı bir bedel söz konusu. Faturalarımızda böyle kalemler ayrıştırılmadığı için biz farkında değildik. Kesinlikle faturanın basımıyla ilgili bir bedel olmadığının altını çizmek gerekir. Bu maliyet var, oluşuyor ve tüketicilere bir şekilde yansımış oluyor.

"Maliyetlerdeki iyileştirmeler, azalmalar anında faturalara yansıtılacak"

Bugünden bir şey söylemek zor. Şundan vatandaşlarımız emin olsun maliyetlerdeki iyileştirmeler, azalmalar anında faturalara yansıtılacak. Yılbaşında petrol ve kur fiyatlarındaki düşüşlere paralel maliyet düşüşleri yaşandığından dolayı elektrik ve doğalgazda indirim yapılmış oldu. İlerleyen dönemlerde de maliyet düşüşleri olursa fiyatlara yansıyacaktır.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Maliyetlerdeki iyileştirmeler anında elektrik ve doğal gaz faturalarına yansıtılacak.https://t.co/BfafRmwG0i pic.twitter.com/D5WrtGXOXo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Şubat 2019

“Trakya’da küçük bir keşfimiz oldu doğalgaz ile ilgili olarak”

2019 programında muhtemelen 130’lara çıkacak Türkiye Petrolleri’nin arama sondaj sayısı. Belki bir 40-50 civarında da özel sektörün olur. Trakya’da küçük bir keşfimiz oldu doğalgaz ile ilgili olarak. Çok büyük miktarlı değil. Pazartesi günü yerinde ekipleri, sahayı incelemeye gideceğiz. Oradan da teknik ayrıntıları vatandaşımızla paylaşacağız. Gönül ister ki daha büyük keşifler yapabilmek. Ama biz ne kadar da olsa onu ekonomiye kazandırmak zorundayız.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Trakya'da yapılan keşifler sonucu doğal gaz bulundu. Pazartesi günü sahayı incelemeye gideceğiz.https://t.co/BfafRmwG0i pic.twitter.com/g4oWWqJEEI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber