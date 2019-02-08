Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten BM Raportörü Agnes Callamard'ın Türkiye ziyareti sonrası dün yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Altun, Reuters'a şu değerlendirmelerde bulundu:

-Türkiye'nin Kaşıkçı konusundaki bulguları BM Raportörü Callamard'ın basınla paylaştığı sonuçlarla benzer.

-Kaşıkçı konusundaki soruşturma sürecinde elimizden geldiğince işbirliği içinde olma kararlılığımızı hatırlatıyoruz.

-Kaşıkçı vakası konusunda hiç şeffaflık olmaması son derece endişe verici ve ilgili Suudi yetkililerin kredibilitesine de zarar verici.

-Kaşıkçı konusunda adalet istemeye devam edeceğiz.

-Suudi yetkililer planlı bir cinayetle Türkiye'de Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli.

Cemal Kaşıkçı olayında bugüne kadar neler yaşandı?

Kaynak: Reuters