Puslu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.02.2024 11:09

Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı

Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Erzincan'da kayıp işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor
Erzincan'da kayıp işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor

Bu kapsamda, olaya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı. Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. Yakalanan şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında dün 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Maden sahasında toprak kaymasında üçüncü gün

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor.

Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden gelen uzman ekipler, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar yardımıyla, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor.

İşçilerin olduğu alanın nokta tespitinin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırması planlanıyor.

Toprakta ve havada ölçümler yapılıyor

Zaman zaman sağanağın etkili olduğu bölgede çalışmalara KBRN ekipleri de toprakta ve havada ölçüm yaparak destek veriyor. Toprak kaymasına yönelik ölçümlerin yanı sıra havadan da jeofizik ölçümler gerçekleştiriliyor.

AFAD ekiplerinin belirlenen bazı alanlarda çubuklarla arama yaptığı bölgede yüzeysel sondalama çalışması da yapılıyor.

Öte yandan maden sahasının dışında çok sayıda basın mensubu gelişmeleri takip ediyor.

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu: Batan gemiye dair bulguya rastlanmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Lukaşenko: Türkiye ile Belarus tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir
12:41
Nesli tehdit altındaki vaşaklar Ardahan'da görüldü
12:53
Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor
12:34
Güney Afrika: İsrail, UAD'nin tedbir kararlarını ihlal ediyor
12:26
İŞKUR, yapay zekanın istihdama etkisini belirleyecek
12:18
Sinemalarda bu hafta
Türkiye’den Beyaz Kıta’ya Bilim Diplomasisi ziyaretleri
Türkiye’den Beyaz Kıta’ya Bilim Diplomasisi ziyaretleri
FOTO FOKUS
Nesli tehdit altındaki vaşaklar Ardahan'da görüldü
Nesli tehdit altındaki vaşaklar Ardahan'da görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ