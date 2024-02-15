Bakan Uraloğlu: Batan gemiye dair bulguya rastlanmadı

Uraloğlu, TCDD'de düzenlenen Yerli ve Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Töreni'nde Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Uraloğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Marmara Denizinde İmralı Adasının güney batısında 59 metrelik ve 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de bakanlığımız sistemlerine acil durum sinyali gelmiştir.

Söz konusu gemi, dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik’e Dolamit madeni yüklü olarak seyre başlamıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerli ve Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Töreni'nde konuşuyor.



https://t.co/83D9bO9d9d — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 15, 2024

Bölgeye derhal Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğümüz ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmıştır.

"Sinyal alınamayınca "Tehlike safhası" ilan edildi"

Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyal kesilmiştir.

Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir.

Arama ve Kurtarma Faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir.

"Bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanmadı"

Batuhan A isimli gemi son durum: TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır.

Bölgede, gerek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gerekse de Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca arama kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir.

"Bir can salına ulaşıldı"

Umuyoruz ki mürettebatımıza sağ salim ulaşmayı umuyoruz. 6 kişilik bir mürettebatımız söz konusu. Arama kurtarma çalışmalarında da bir can salına ulaşılmıştır.