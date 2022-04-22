Batman'da “Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan” ve Diyarbakır Yaylak bölgesinde; “Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan” operasyonları başlatıldı.

Batman ve Diyarbakır’da Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 operasyonları başlatıldı. TRT Haber muhabiri Anıl Yağcı, eş zamanlı operasyonun ayrıntılarını Diyarbakır’dan aktardı.https://t.co/Wt0V1BdCuA pic.twitter.com/Mzv9Q6SwWv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 22, 2022

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan Eren Abluka-3 operasyonunda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1053 personel, 84 operasyonel tim, Eren Abluka-4 operasyonunda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden 682 personel, 44 operasyonel tim olmak üzere toplam 1735 personel 128 operasyonel tim görev alıyor.

[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]

Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde; patlayıcı yapımında kullanılan 1000 kg. amonyum nitrat,

1 adet 60 mm. aydınlatma havan mühimmatı, 1 adet K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]