Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aralık 2021'de Pençe-Yıldırım bölgesinde askerlerimizi şehit eden terörist grubun içinde yer alan 2 teröristin Pençe Kilit operasyonunda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

Kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz, 09 Aralık 2021’de Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde şehit düşmüştü. Şehitlerimiz için bölgede tespit edilen terör hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk anda 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirilmişti.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden PENÇE-KİLİT Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2’sinin ise yaklaşık 5 ay önce kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Mehmetçiklerimizin etkisiz hale getirdiği iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu belirlendi.