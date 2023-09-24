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Gündem
TRT Haber 24.09.2023 12:03

Erdoğan'ın yarın Nahçıvan'a gitmesi öngörülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın yarın Nahçıvan'ı ziyaret etmesi öngörülüyor.

Erdoğan'ın yarın Nahçıvan'a gitmesi öngörülüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Amerika Birleşik Devletleri'nden perşembe günü dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarına 4 gündür İstanbul'da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı'nın yarın Nahçıvan'a gitmesi bekleniyor.
Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Görüşmede iki ülke ilişkilerin yanı sıra, Zengezur Koridoru ve Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlere yapılan antiterör operasyonu da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için bulunduğu ABD'de mevkidaşı Aliyev ile telefonda görüşerek bilgi almıştı.

Erdoğan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımları desteklediklerini ifade etmişti. 

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