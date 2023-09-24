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Gündem
TRT Haber 24.09.2023 11:13

Emekli maaş düzenlemesi Meclis'e geliyor

Emekli maaşlarında yapılacak artışla ilgili yasal düzenlemenin hazırlığı sürüyor. Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenleme kapsamında, en düşük emekli maaşı için de bir adım atılması bekleniyor.

Emekli maaş düzenlemesi Meclis'e geliyor

Milyonlarca emeklinin gözü, Meclis'in açılması ile gündeme gelecek maaş artışıyla ilgili yasal düzenlemede. Teklif için son hazırlıklar yürütülüyor.

O çalışmanın ana unsurları da netleşmeye başladı. Zam düzenlemesinde öncelikle kök maaşlara yoğunlaşıldı. En düşük emekli maaşının yukarı çekilmesi gündeme gelebilir.

7 bin 500 lira olan mevcut uygulamada en düşük emekli maaşının yukarı çekilip çekilmeyeceği çalışmanın tamamlanmasıyla belli olacak. Bu konudaki çalışmalar, tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısında görüşülecek. Ardından TBMM'deki süreç başlayacak.

Yılbaşına kadar Meclis'ten geçmesi bekleniyor

Meclis'in açılmasına günler kaldı. Bu süre içinde son şekli verilen çalışmanın, yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Yasal düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine gelmesi, yılbaşından önce de Genel Kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor.  

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