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Gündem
AA 23.09.2023 22:40

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı: Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önündeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak, Kur'an'ın aydınlığı kıyamete kadar tüm insanlığa yol göstermeye devam edecektir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı: Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kurtulmuş, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"İslam düşmanı bir faşistin, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı cüret ettiği alçak eylemini nefretle kınıyorum. Demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, inanç ve kültürlere saygı gibi Avrupa'yı bir araya getirdiği söylenen ilkelerin, aslında söz konusu İslam ve Müslümanlar olunca yok sayıldığını, bu gibi provokatif eylemler karşısında Batı ülkelerinin her zamanki gibi sessiz kalışından bir kez daha anlıyoruz. Bu durum, Avrupa'nın geleceği adına utanç ve kaygı vericidir.

Türkiye olarak bu menfur hadiselerin karşısında durmaya devam edeceğiz. Manevi değerlerimizi, Avrupa'daki soydaşlarımızı, dindaşlarımızı yine Avrupa'nın gözleri önünde büyüyen faşizme ve İslamofobi'ye karşı korumakta kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak, Kur'an'ın aydınlığı kıyamete kadar tüm insanlığa yol göstermeye devam edecektir."

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