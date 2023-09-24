Açık 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.09.2023 04:57

Bakan Koca'dan Çanakkale'deki afet tatbikatına ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı'nın 7,4 büyüklüğünde bir deprem varsayımı üzerinde kurgulandığını ve bu kapsamda arama kurtarma, medikal kurtarma, sağlık hizmetleri ve insani yardım faaliyetlerinin prova edildiğini söyledi.

Bakan Koca'dan Çanakkale'deki afet tatbikatına ilişkin paylaşım
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 gün süren, AB Sivil Koruma Mekanizması dahilinde AFAD Başkanlığı koordinasyonunda düzenlen tatbikatta ağırlıklı olarak uluslararası tıbbi saha uygulamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

AB üye ve katılımcı ülkelerinin sağlık afet ve acil durumlarına hazırlıklı olma ile yanıt kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan tatbikata çok sayıda ekip ve donanımla katıldıklarını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Tatbikat senaryosu, Çanakkale'de 17 Eylül 2023 tarihinde gece saat 00.34'te 7.4 büyüklüğünde bir depremin olduğu varsayımı üzerinde kurgulandı ve hayali senaryo çerçevesinde arama kurtarma, medikal kurtarma, sağlık hizmetleri ve insani yardım faaliyetleri prova edildi. Bakanlığımız, yapılan tatbikatta büyük bir uzmanlık ve kaynak yelpazesi sundu.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), UMKE ATAK, UMKE EMT Tip2 ve UMKE EMT Tip1 Seyyar Hastaneler ve Acil Müdahale Ünitesi ile 112 hava ve kara ambulansları, deniz ambulansı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mobil Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı, Mobil Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Mobil Halk Sağlığı Ekibi gibi ekipler ve araçlar bunlar arasındadır. Bakanlığımız, uluslararası iş birliği ve afet acil durum yönetiminin kilit aktörlerinden biri konumunda."

 

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Tatbikat Haberleri Çanakkale
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı: Ne yaparlarsa yapsınlar insanlık kazanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:47
Tokat'ta otomobil menfeze düştü: 6 yaralı
05:27
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
04:52
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları bugün yapılacak
04:45
Suudi Arabistan, Orta Doğu'nun güvenliği için Filistin meselesine kapsamlı çözüm istedi
04:30
Kayseri'de düğün sonrası silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
04:00
Sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 70'ten fazla yardım uçağı ulaştı
Azebaycan Karabağ'da el konulan silah ve mühimmatın listesini açıkladı
Azebaycan Karabağ'da el konulan silah ve mühimmatın listesini açıkladı
FOTO FOKUS
Ayıları elleriyle besledi
Ayıları elleriyle besledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ